Doların 5.5 TL'ye düşeceğini bilmişti, şimdi 'yakında 7 TL'yi görür' diyor

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin de etkisiyle dolar kuru 7.20 TL'ye kadar çıkarak rekor kırmıştı. Atilla Yeşilada, "yıl sonuna kadar dolar kuru 5.50 TL seviyelerine kadar geriler" diyerek dikkat çekici bir tahmin öne sürmüş ve tahmininde yanılmamıştı.







Yeşilada, Youtube sayfasında yayınladığı yeni videoda ise 2019 Mart yerel seçimlerine kadar tekrar 7 TL'ye ulaşacağını savundu.







Yeşilada, "seçimlerden önce Dolar-TL 7 TL'yi görür ama orada kalmaz. Seçimlerden sonra IMF'nin Türkiye'ye çağırılıp anlaşma imzalayacağını düşünüyorum ve tekrar dolar kuruyla ilgili 5 TL seviyelerini konuşuruz. IMF'nin geldiği senaryoda 2019 yılı sonunda Dolar-TL kurunu 6.25 TL seviyelerinde bitiririz diye düşünüyorum" dedi.



