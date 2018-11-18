Vatandaş iğneden ipliğe tasarrufa başladı, %74 daha az harcama yapıyor

Araştırma kapsamında katılımcılara satın alma davranışlarıyla ilgili yöneltilen sorulardan çıkan ilgi çekici sonuçlarsa şöyle:







Katılımcılar gelecekten umutlu!





Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 45’i önümüzdeki dönemde maddi durumlarının daha iyi olacağını düşünürken yüzde 30’u aynı kalacağını, yüzde 25’i ise daha kötü olacağını belirtti.





Döviz değil enflasyon önemli





Katılımcıların yüzde 42’si Türkiye’nin en büyük sorununun enflasyon, yüzde 25’i işsizlik, yüzde 23’ü döviz kuru olduğunu dile getirdi.





Tüketici “Dolar düşecek” diyor





Katılımcıların yüzde 39’u doların düşeceğini düşünürken, yüzde 33’ü bu seviyelerde kalacağını, 28’i de yükseleceği şeklinde görüş bildirdi.





Yüzde 74’ü tasarrufa başladı





Katılımcılara, “Döviz ve enflasyondan kaynaklı gelir kaybınızı nasıl telafi ediyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde yüzde 74’ü daha az harcama yaptığını, yüzde 22’si kredi kartına borçlandığını, yüzde 19’u geçmiş birikimlerinden yararlandığını, yüzde 12’si ailesinden destek aldığını, yüzde 9’u banka kredisi kullandığını belirtti.





Yüzde 70’i teknoloji ürününden kıstı





Fiyat artışlarından sonra katılımcıların yüzde 70’i teknolojik ürün harcamasından, yüzde 69’u giyim harcamasından, yüzde 68’i yeme-içme eğlence harcamasından, yüzde 32’si araç/yakıt harcamasından, yüzde 26’si ise mutfak harcamasından kıstığını söyledi.





Mutfakta bakliyat ve sebzeye yöneldiler





Katılımcıların son dönemde mutfak harcamalarında bakliyat (yüzde 63) ve sebzeye (yüzde 67) yöneldiği ortaya çıktı. Beyaz ete yönelenlerin oranı yüzde 38 oldu.





Mutfak bütçesi 751- 1.000 TL





Katılımcıları yüzde 16’sı mutfak harcamalarının aylık ortalama 0-750 TL arasında olduğunu belirtirken, yüzde 35’i 751-1.000 TL arasında olduğunu, yüzde 26’sı 1.001-1.500 TL arasında olduğunu, 23’ü ise 1.501 TL ve üzeri olduğunu dile getirdi.





Sanata ayrılan bütçe düştü





Katılımcıların yüzde 72’sinin sinema, tiyatro, konser gibi eğlence alışkanlıklarının son 2 ayda azaldığı ortaya çıktı.





Araştırmanın Künyesi: 30 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo – ekonomik segmente mensup çalışan 6 bin 970 kişi katıldı.





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