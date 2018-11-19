Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de Netanyahu hükümeti devrilmek üzere /19 Kasım 2018 00:16

İsrail'de Netanyahu hükümeti devrilmek üzere

Gazze konusundaki anlaşmazlık nedeniyle liderliğini yaptığı koalisyon hükümeti düşmek üzere olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, erken seçim çağrılarını reddetti.

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Tel Aviv'de bir karargahta yaptığı, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi Genel Başkanı Avigdor Lieberman'ın geçen çarşamba günü istifa etmesinin ardından bu görevi kendisinin üstlendiğini duyurdu.

Ülkesinin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirten Netanyahu, siyasi partilere ve koalisyon ortaklarına hükümetin düşmesini engellemek için sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

"Bugün hayatımda ilk kez olmak üzere savunma bakanlığı görevini üstlendim." diyen Netanyahu, duyarsızlıkla suçladığı koalisyon ortaklarına da "Şu anda çok karmaşık güvenlik sorunlarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde hükümeti düşüremezsiniz ve erken seçime de gidemezsiniz." diye çıkıştı.

İsrail lideri ayrıca, "Koalisyon partilerinin liderleri ile tek tek görüştüm ve onlara sorumluluk alma zamanı geldi dedim. Çünkü devletin güvenliği siyasetin de ötesinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze çatlağı hükümeti düşürebilir

Muhalif siyasetçiller, Netanyahu'nun politik oyun içerisinde olduğunu ve halkı 'hassas bir süreç' gibi ifadelerle 'kandırmaya' çalıştığını öne sürüyor.

Diğer yandan hükümetteki çatlak büyür ve parlamentodaki tek sandalye ile sağlanan çoğunluk kaybedilirse, genel seçimlerin planlandığı gibi 2019 kasımında değil mart ayında yapılması öngörülüyor.

Zira Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un liderliğini yaptığı koalisyon ortağı merkez sağ Kulanu Partisi, Natanyahu ile uzlaşı sağlayamadı. Kulanu, erken seçim çağrısını yineledi.

Avigdor Lieberman da geçtiğimiz günlerde Hamas ile ateşkes ve Gazze'ye yönelik daha sert saldırı yapılmaması kararını eleştirerek savunma bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Erken seçim çağrısında bulunan Lieberman, Gazze'ye yakın bölgelerde yaşayan İsraillilerin zor durumda olduğunu belirtmiş, ateşkesin Hamas'a güç verdiğini iddia etmişti.

Liderliğini Binyamin Netanyahu'nun yaptığı ve kamuoyu araştırmalarına göre halen en güçlü parti konumundaki aşırı sağcı Likud dışında ülkedeki tüm siyasi partiler erken seçime gidilmesi çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle yolsuzluk iddiaları dolayısıyla geçirdiği soruşturmalardan ötürü halk desteği hayli düşen Netanyahu'nun gelecek seçimlerde şansının daha da düşeceği yorumları yapıyor.

Euronews
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