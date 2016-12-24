Doları sakın bozdurma, köprüden geçerken lazım olacak.

İzmit Körfezi'nde Osman Gazi Köprüsü'nde veya yeni havalimanlarında olduğu gibi AKP'nin kamu tarifesi dolar ya da Euro geçiyor. TL'nin kredibilitesi çorba içecek kadar var! Türk Lirası kamuda, hasseten 'yandaş' işadamlarına verilecek ihalelerde para etmiyor.





Kamu kurumları dolar/TL kurunu mu, yoksa Euro/TL kurunu mu esas alacak onda biraz müşkül vaziyete düşüyor. O zor anlarda Diyanet İşleri Başkanlığı, 112 Acil gibi yetişiyor. Zira Diyanet'in kur tahminleri muhteşem. Henüz 3,60'ı görmediği halde dolar cinsinden umre fiyatlarını bu seviyeden TL'ye çevirerek Merkez Bankası'nı gölgede bırakmayı başardı. Diyanet'in Euro değer kaybettiğinde dolara, dolar değer kaybettiğinde Euro'ya geçmekte ne kadar cevval olduğu da hatırdan çıkarılmasın.





YANDAŞIN CEBİ DOLSUN DA





Bir hususta hükûmetin hakkını teslim etmek lazım. Yandaş dayanışmasını iki eli kanda da olsa ihmal etmiyor. Vatandaşa 'dolarını bozdur, TL'ye sahip çık' derken çıkardığı genelgelerle yandaş işadamlarını oturdukları yerden paraya boğuyor.





Hastane inşâ edene 'hasta garantisi'; yol, köprü veya tünel için 'araç garantisi'; enerji santrallerinde 'elektrik alım garantisi' verdiği yetmiyormuş gibi şimdi de kur artışından kaynaklanan fark da ödenecek.





KUR ARTTIKÇA KÖPRÜ DE ZAMLANACAK





2016 için dolar/TL'de 3,0 hesabı yapan hükûmet 3,50 sene sonu rakamını görünce alelacele değişiklik yaptı. Vatandaşın cebinden milyarlarca TL fazladan para çıkmasına sebep olacak bir adım atıldı. Bugüne dek garanti tutarları her yıl ocak ayında belirlenen kur üzerinden hesaplanıyordu. Artık güncelleme yapılıp garanti tutarı yükseltilecek. 2016 için hesap 3 TL'den yapılacaktı, artık 3,50'den yapılacak.





Muhasebat Genel Müdürlüğü sessiz sedasız Kamu-Özel İşbirliği (KOİ) projelerine uygulanacak muhasebe işlemlerini sessiz sedasız değiştirdi. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.





Değişikliğin özeti şu: Döviz kurları arttıkça müteahhitlere ödenecek garanti tutarları da vatandaşın ödeyeceği geçiş ücretleri de artacak. Dün 90 TL'ye geçtiğiniz Körfez Köprüsü'nden bugün 95 TL'ye geçtiğinizde 'hata mı var?' diye ümitlenmeyin. Dolar arttı böyle oldu. Tarifeler sürekli değişecek. Tabelalar yanıltmasın, cebinden çıkan paraya bakınca ne demek istediğimi anlayacaksın.





Pekâlâ kur düştüğünde fiyat düşecek mi? Sizin ki de işgüzarlık! Petrol 30 dolara kadar düşünce şehir içi veya şehirler arası ulaşım zamları, akaryakıt zamları geri alındı mı? THY ucuzladı mı? Elbette hayır. Devletin yazılı olmayan kaidelerinden birini ne çabuk unuttunuz?





Yapılan zam katiyen geri alınmaz.





161 MİLYAR DOLARLIK YÜK





Baştan yanlış iliklenen anlaşmaların kamuya getirdiği yük 161 milyar doları buldu. O köprü ve yollardan hiç araba geçmese, o hastanede kimse tedavi olmasa da firmalar paralarını tıkır tıkır alacak. Anlaşma öyle. İran ve Rusya ile geçmişte yapılan 'al ya da öde' anlaşmalarının Türkiye içine tatbik edilmiş hali.





Müteahhitlerin yatırım için aldıkları borçlara Hazine garantisi, işletme için 'gelir garantisi' 25-30 sene geçerli. Devran döndüğünde savcılar en fazla Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan bu adamlarla hükûmet arasındaki münasebeti tahkik edecektir.





Bedava çorba içmek için yastık altındaki üç yüz dolarını hâlâ bozdurmayan vatandaşımızın dikkatine!





Doları sakın bozdurma, köprüden geçerken lazım olacak.