Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık görüntülerle ilgili soruşturma başlattı /24 Aralık 2016 11:56

Savcılık görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Savcılık, Genelkurmay, MİT ve Emniyet İstihbarat’a yazı göndererek, konunun doğru olup olmadığına ilişkin bilgi istedi. 


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Yurt dışında Türk vatandaşlarına yönelik işlenen suçlara yönelik soruşturmalardan sorumlu Ankara Savcılığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emiyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazı yazdı. Yazıda görüntülerin doğru olup olmadığı, öldürülenlerin Türk askeri olup olmadığının belirlenmesi istendi. Ayrıca öldüren IŞİD’lilerin Türkçe konuşmasını dikkate alan savcılık suçu işleyenlerin de Türk vatandaşı olabileceği gerekçesiyle kimliklerinin tespiti talimatını verdi. Savcılık, muhataplarından yanıt bekliyor.
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