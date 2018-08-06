Samanyolu Haber /Medya / Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı /06 Ağustos 2018 08:31

Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı

Cüneyt Arkın, solunum sıkıntısı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
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