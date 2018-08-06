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Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı
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Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı
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06 Ağustos 2018 08:31
Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı
Cüneyt Arkın, solunum sıkıntısı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
SHABER3.COM
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
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