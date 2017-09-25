Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları /25 Eylül 2017 09:56

Dolar yükselmeye devam ediyor: İşte açılış rakamları

Fed'in bilanço küçülteceğini geçen hafta açıklaması ve bu yıl bir faiz artışı daha öngörmesiyle 3.51'in üzerine çıkarak 1 ayın zirvesine yükselen dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Kur sabah satlerinde 3.50 seviyelerinden işlem görüyor.

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Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.51 liranın üzerinde tutunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta iki günlük toplantının ardından bilanço küçültmeye Ekim'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar bugün ilk işlemlerde 3.5144 liraya kadar çıkarken, Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da 4.17 liraya kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 4.18 liranın üzerine çıktı.
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