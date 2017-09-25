Samanyolu Haber /Gündem / Habur sınır kapısı kapatılmamış... /25 Eylül 2017 10:44

Habur sınır kapısı kapatılmamış...

Dışişleri Bakanlığından gelen "Referandumu tanımıyoruz. Yok hükmündedir" açıklamasından sonra Türkiye'nin yeni bir hamlede bulunarak Habur Sınır Kapısı’nı kapattığı idida edilmişti. Ancank Gümrük Bakanı, bunu yalanladı. Bakan "Sınır kapısında güvenlik önlemleri artırıldı" dedi.

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Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani, tüm dünyanın uyarısına rağmen referandumunu gerçekleştiriyor. ‘Sınır ötesi tezkeresini’ Meclis’ten geçiren Türkiye ise sınırda teyakkuzda. Tatbikat için sınırda bulunan tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı. Dışişleri Bakanlığında ise “Referandumu tanımıyoruz. Yok hükmündedir” açıklaması geldi.

HABUR SINIR KAPISINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Türkiye’den bir hamle de oy verme işleminin başlamasından sonra geldi. Türkiye Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik kontrollerini artırdı. Sabah saatlerinde gelen “Habur Sınır Kapısı kapatıldı” iddiasına ilişkin açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bülent Tüfenkci “Habur Sınır Kapısı kapatılmadı. Güvenlik kontrolleri artırıldı” dedi.

Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti için gerçekleştirilen referandumdan dolayı sadece bu güne özel Tükiye’den Irak’a giden tırlar da bir azalma meydana geldi.Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Nevaf Kılıç Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Şuan sınır kapısında herhangi bir kapatılma söz konusu değil. Hatta dün 888 adet araç Irak’tan Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak bugün Irak’ta resmi tatil olduğundan dolayı Türkiye’den Irak’a giden araçlar da bir azalma söz konusu. Kapıda herhangi bir kapatılma söz konusu değil.” şeklinde konuştu.
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