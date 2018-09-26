Samanyolu Haber /Gündem / Dolar/TL Fed sonrası düştü /26 Eylül 2018 22:16

Dolar/TL Fed sonrası düştü

Dolar/TL gün içi satış ağırlıklı seyrettikten sonra, Fed kararının ardından daha da düştü

SHABER3.COM

Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifasıyla dün akşam dolarda yaşanan sert yükseliş sonrası kur yeni güne yatay başladı.

Dün erken saatlerde 6.07'ye kadar gerileyen ancak Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa haberinin gelişen piyasa para birimlerinde baskıyı arttırmasıyla %1i'n üzerinde yükselerek 6.22'yi aşan Dolar/TL  güne yatay başladı. 
Daha sonra düşüşe geçen kur bugün en yüksek 6.2029'u, en düşük 6.0560'ı test etti. Merkez Bankası'nın bu ayki yüksek montanlı faiz artışından beri dolar/TL 6- 6.50 bandında dalgalandı.

Fed'in beklendiği üzere gösterge faizi çeyrek puan artırmasının ardından düşen kur, TSİ 21:05'te 6.06 seviyesinin altını gördü.

ABD merkez bankası Fed bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puana rtırdı ve 2019 yılında üç faiz artırımına gitme yolundaki öngörüsünü sürdürdü.

Küresel piyasalar bu akşamki Fed kararını bekliyor. 

Işık FX Genel Müdürü Veli Kocatürk Bloomberg HT'ye Fed'in faiz artışının neredeyse kesin olduğunu, Aralık ayı beklentisine dair açıklamaların önemli olacağını bildirdi.

Kocatürk "2019 yılı enflasyon ve büyüme beklentileri de bizim için oldukça önemli. Çin'e uygulanan yaptırımlarla ABD büyümesinde negatif etki görebiliriz ama Fed büyüme rakamlarını yukarı çekerse dolarda pozitif hareketlenme görebiliriz" ifadesini kullandı.

"BRUNSON FİYATLAMASI DEVAM EDECEK" 
  
Kocatürk "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brunson konusunda dünkü açıklaması piyasayı bir miktar tedirgin etti ve 6.19'lara doğru fiyatlama oldu, Brunson davasının olduğu Ekim ayına kadar muhtemelen bu gelişmeyi fiyatlamaya devam edeceğiz. Yani Fed kararı sonrası kendi fiyatlamamıza döneceğiz" diye konuştu. 

Türk Lirası'nın hala Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası beklenen seviyeye gelmediğini belirten Kocatürk "Bugün Fed'den aşırı hareket görmezsek 6 seviyesine yaklaşabilir. 6.10'un altında kaldıkça da 6.03'lere doğru hareket olursa haftaya 6'nın altına gelme ihtimali çok yüksek" şeklinde yorum yaptı. 
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