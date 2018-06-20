'Türkiye F-35'leri Rusya'yla yakınlaşmaya kurban ediyor'

ABD senatosunun, bu hafta kabul ettiği yeni 2019 bütçe planında Türkiye'nin ABD yapımı F-35 uçaklarının üretimi programında yer almasının durdurulması öngörülüyor. Alman N-TV televizyonunun internet sitesinde yayınlanan makalede, böylece Ankara'nın uçak başına 120 milyon dolar ödemesi gerekeceği ve ABD'nin de savaş uçağı geliştirme tarihindeki en büyük darbeyi indirmiş olacağı ifade edildi.







'S-400 NATO'NUN SİSTEMLERİNE ENTEGRE OLAMAZ'





Gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacağı için Ankara açısından F-35 satın almanın S-400'lerle füze savunmasını güçlendirmesinden daha önemli olduğu belirtilen makalede, S-400'ün NATO'nun elindeki sistemlere entegre olamayacağı da yer aldı.







Makalede NATO'nun S-400'lerdeki radar sistemlerinin ABD'nin hayalet uçak teknolojisine sızabileceği endişesi taşıdığı da aktarıldı.





Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan iki S-400 satın alma kararının ardından gerginleşti.