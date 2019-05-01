Dolar için resmi tatil yok: Yükselişe devam ediyor

Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs günü dolar 5,96 lira seviyesinde hareket ediyor. Hafta içinde 5,9850’ye kadar yükselen dolar kuru 5,96 lira civarında dengelendi.





Piyasalar dün Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporuna odaklanmıştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6 olarak korurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bankanın rezervlerine ilişkin açıklamaları piyasayı tatmin etmedi.





PPK metninde gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik değişikliğin yapısal olduğunu belirtirken sıkı para politikası yineledi.



