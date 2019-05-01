Dolar için resmi tatil yok: Yükselişe devam ediyor

Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs günü dolar 5,96 lira seviyesinde hareket ediyor. Hafta içinde 5,9850’ye kadar yükselen dolar kuru 5,96 lira civarında dengelendi.
Piyasalar dün Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporuna odaklanmıştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6 olarak korurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bankanın rezervlerine ilişkin açıklamaları piyasayı tatmin etmedi.
PPK metninde gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik değişikliğin yapısal olduğunu belirtirken sıkı para politikası yineledi.
İFADE ÇIKMIŞ SERT SATIŞ BASKISI GELMİŞTİ
TCMB, 6 Mart’taki PPK metninde yer alan “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesini 25 Nisan’daki karar metninden çıkardı. Sıkı politika söyleminde yumuşamaya işaret eden bu değişiklik TL’de sert satış baskısını tetiklemişti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Türkiye piyasaları bugün kapalı. Fakat dolar uluslararası piyasalarda işlem görüyor. Dolar/TL saat 07:10 itibariyle 5.9628/5.9686 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.