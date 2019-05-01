Samanyolu Haber /Gündem / Seçim sürecinde AKP'nin hamlesi hazineye 9 milyar liraya mal oldu /01 Mayıs 2019 09:50

Seçim sürecinde AKP'nin hamlesi hazineye 9 milyar liraya mal oldu

Hükümetin döviz kurlarındaki artışın akaryakıt zammına yansımaması için yaptığı vergi düzenlemesinde bugüne kadar toplam 8 milyar 868 milyon lira özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirinden feragat edildiği belirlendi.

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Bu uygulamada akaryakıt rafineri çıkış fiyatları, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artarsa, ÖTV artan fiyat oranında düşürülüyor. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçiliyor. ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçemiyor.

21 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren sistem 4 Aralık 2018 tarihinde sonlandırıldı. Daha sonra 13 Mart tarihinde yeniden devreye alınana uygulama halen devrede.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıkladığı verilere göre, devlet 2018 yılında toplam 8 milyar 545 milyon lira, 13 Mart’tan bu yana da 323 milyon liralık ÖTV gelirinden feragat etti. Böylece toplamda 8 milyar 868 milyon liralık ÖTV gelirinden feragat edilmiş oldu.

2018 yılında feragat edilen ÖTV gelirinin 6 milyar 472 milyon liralık kısmı motorinde, 1 milyar 531 milyon liralık kısmı ise benzinde vazgeçilen ÖTV gelirlerinden oluşuyor.
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