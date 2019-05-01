Seçim sürecinde AKP'nin hamlesi hazineye 9 milyar liraya mal oldu

21 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren sistem 4 Aralık 2018 tarihinde sonlandırıldı. Daha sonra 13 Mart tarihinde yeniden devreye alınana uygulama halen devrede.





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıkladığı verilere göre, devlet 2018 yılında toplam 8 milyar 545 milyon lira, 13 Mart’tan bu yana da 323 milyon liralık ÖTV gelirinden feragat etti. Böylece toplamda 8 milyar 868 milyon liralık ÖTV gelirinden feragat edilmiş oldu.





2018 yılında feragat edilen ÖTV gelirinin 6 milyar 472 milyon liralık kısmı motorinde, 1 milyar 531 milyon liralık kısmı ise benzinde vazgeçilen ÖTV gelirlerinden oluşuyor.