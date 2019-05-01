Samanyolu Haber /Gündem / Trump’tan iki bankaya dava /01 Mayıs 2019 09:32

Trump’tan iki bankaya dava

Başkan Donald Trump, ailesi ve Trump şirketler grubuyla birlikte Deutsche Bank ve Capital One bankalarına dava açtı.

SHABER3.COM

Temsilciler Meclisi’nin iki alt komisyonu, Başkan’ın ve şirketinin mali işlemleri konusunda açtıkları soruşturmanın parçası olarak bu ay başında Deutsche Bank ve diğer bazı finans kuruluşlarına bilgi paylaşmaları için celp göndermişti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, mahkeme celplerinin ABD siyasi süreçlerine olası yabancı etkisinin araştırıldığı soruşturmanın parçası olarak gönderildiğini söylemişti. Schiff, Ruslar’ın Trump’ın şirketiyle yaptığı işlemlerde para aklama yapıp yapmadığını bilmek istediğini söylüyor. Trump’ın şirketi son yıllarda Ruslar’dan çok yatırım almıştı.

Trump ve ailesi federal yargıcın , komisyonlardan gelen celplerin kanuna aykırı olduğu hükmüne varmasını istiyor. Davayla ayrıca finansal kuruluşların bilgi vermesinin ve mahkeme celbine uymasının engellenmesi amaçlanıyor.

Schiff ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Maxine Waters yayınladıkları ortak açıklamada, “Hükümet dışı kurumlara yönelik usulüne uygun olarak çıkartılan celpleri engellemek için Başkan Trump tarafından açılan mesnetsiz dava Başkan’ın Kongre’nin anayasal denetleme yetkisine müdahalesinin ciddiyetini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Trump’ın şirketinde başkan yardımcısı olan oğlu Eric Trump ise Demokratlar’ın “kaçık” olduklarını söyledi ve mahkeme celpleri için “başkanı taciz etmenin bir şekli” ifadesini kullandı.

Alman Deutsche Bank, Trump’ın gayrı menkul şirketine yıllar boyunca milyonlarca dolar kredi vermişti.

Deutsche Bank sözcüsü Kerrie McHugh tarafından yapılan açıklamada, “Tüm soruşturmalara uygun bilgilerin sağlanması ve bu soruşturmalarla ilgili mahkeme emirlerine uyulması konusunda kararlılığımız sürüyor” denildi.

Capital One ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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