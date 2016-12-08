



Dolar'ın rekor üstüne rekor kırması sonrası aşağı doğru hareket yapmaya başlaması ne anlama geliyor?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yakın çevreler Dolar'daki düşüşü "dolar boz" kampanyasına bağladı.





Ancak ekonomistlerin bu görüşe itirazı var.





Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses sosyal medya hesabından "Danışmanlar demiş ki; 'CB'nın çağrısı ile döviz bozdur kampanyası sayesinde kur geriledi' İyi de Güney Afrikalılara kim çağrı yaptı?" diye yazdı ve bir grafik paylaştı.









Hürriyet yazarı önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın da tahvil alımını kısacağını ve önümüzdeki günlerde faizlerin artabileceğini söyledi.











