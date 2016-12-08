Babası tutuklu 3 yaşındaki çocuğa yapılan zulmü anlattı



Niçin bize Veda Hutbesi’nden söz etmiyorsunuz? Veda Hutbesi, en önemli insan hakları belgesidir.

Orada hiçbir suçlunun, anasının babasının, evlatlarının suçlanamayacağını söylüyor.

3 yaşında çocuk 40 derece ateşle doktora gitmiş, ‘Senin baban FETÖ’den tutuklu, SGK güvencen kalmadı’ diye bakılmamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hocalar çıkıp bir şey söylemişler midir bu ülkede?” şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirler alınmadığından dolayı yanıyorlar bu çocuklar. Diyanet İşleri Başkanlığı gidip kurslarında bu konuda bir denetim yaptı mı?