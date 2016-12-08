Samanyolu Haber /Gündem / Babası tutuklu 3 yaşındaki çocuğa yapılan zulmü anlattı /08 Aralık 2016 17:05

Babası tutuklu 3 yaşındaki çocuğa yapılan zulmü anlattı

CHP’li Mehmet Bekaroğlu TBMM Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü ifade etti. Bekaroğlu, “Şimdi yakılıyor. Nasıl yanıyorlar biliyor musunuz?" diye sordu ve AKP eliyle yapılan zulümleri sıraladı.

Babası tutuklu 3 yaşındaki çocuğa yapılan zulmü anlattı

Bekaroğlu, TBMM kürsüsündeki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerekli tedbirler alınmadığından dolayı yanıyorlar bu çocuklar. Diyanet İşleri Başkanlığı gidip kurslarında bu konuda bir denetim yaptı mı? 

Niçin bize Veda Hutbesi’nden söz etmiyorsunuz? Veda Hutbesi, en önemli insan hakları belgesidir. 

Orada hiçbir suçlunun, anasının babasının, evlatlarının suçlanamayacağını söylüyor. 

3 yaşında çocuk 40 derece ateşle doktora gitmiş, ‘Senin baban FETÖ’den tutuklu, SGK güvencen kalmadı’ diye bakılmamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, hocalar çıkıp bir şey söylemişler midir bu ülkede?” şeklinde konuştu.
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