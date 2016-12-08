Samanyolu Haber /Gündem / 4 Alman diplomata çocukça muamele /08 Aralık 2016 16:28

4 Alman diplomata çocukça muamele

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, pasaportunu kaybetmesi nedeniyle Almanya’da havalimanında bekletilmişti. Tayyip Erdoğan dün Almanya'ya çatarak 'misliyle karşılık vereceğiz' demişti. Dünkü açıklamanın hemen ardından akşam Atatürk Havalimanı’nda 2 saat bekletilen 4 Alman diplomat uçaklarını kaçırdı.

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Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'ye gelen veya ülkelerine dönmek isteyen diplomatlar pasaport kontrol noktalarında bekletilmeye başladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya uçmak isteyen 4 Alman diplomat bu uygulama çerçevesinde dün pasaport kontrolünden geçerken geniş bir incelemeden geçirildi.

2 SAAT BEKLETİLİNCE UÇAĞI KAÇIRDILAR?

İncelemeler uzun sürünce 4 diplomat kontrol noktasında yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldı.

Alman diplomatların bu nedenle uçaklarını kaçırdığı öğrenildi.
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