4 Alman diplomata çocukça muamele

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'ye gelen veya ülkelerine dönmek isteyen diplomatlar pasaport kontrol noktalarında bekletilmeye başladı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya uçmak isteyen 4 Alman diplomat bu uygulama çerçevesinde dün pasaport kontrolünden geçerken geniş bir incelemeden geçirildi.
2 SAAT BEKLETİLİNCE UÇAĞI KAÇIRDILAR?
İncelemeler uzun sürünce 4 diplomat kontrol noktasında yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldı.
Alman diplomatların bu nedenle uçaklarını kaçırdığı öğrenildi.