Doktorlara darbe halk sağlığını vurdu!





TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Antalya Tabipler Odasında düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimde bulunanlara yönelik çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüştüğünü vurguladı.





Prof. Dr. Tükel, OHAL'in uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'nda 5 bin 544, üniversitelerden akademik personel olarak 3 bin 850 kişi olmak üzere kamudan toplam 79 bin 196 kişinin ihraç edildiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı'ndan 1336, tıp fakültelerinden 1014 hekimin ihraç edildiğini belirten Prof. Dr. Tükel, sayının 2 bin 350'ye çıktığını dile getirdi.





9 HEKİM GÖREVİNE DÖNDÜ





9 Ekim'de göreve iade edilen 9 hekimle birlikte sayının 2 bin 341'e düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Tükel, ihraç edilenlerin ülkenin ilerici kimliğini temsil eden kişiler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tükel, şöyle konuştu:





"Bu akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmeleri bazı rektörlerin muhalifleri tasfiyesi olduğunu ortaya koymaktadır. 677 sayılı KHK'nın bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü ihraç edilenler arasında TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri de var. Hekimlerin haksız yere görevden ihraç edilmeleri ne OHAL ne darbe girişimiyle ilişkilendirilebilir. Üyelerimiz Türkiye'de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, demokrasi ve barış mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir."





"SAĞLIKTA AKSAMALAR OLUŞTU"





TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, ihraçların ülkeye zarar verdiğini, sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi. Halkın sağlık hizmetlerine erişiminde aksaklıklara neden olduğunu ileri süren Prof. Dr. Tükel, bazı illerde sağlık alanında ciddi problemler oluştuğunu kaydetti. Prof. Dr. Tükel, "Sağlık alanında ortaya çıkan ihraçlar, özellikle belirli bölgelerde halkın sağlık hakkını engelleme noktasına gelmiştir. Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza ancak soruşturma sonucunda suçluluk kanıtlandığında verilir" diye konuştu.