Samanyolu Haber /Gündem / 24 il müftüsü daha kıyıma uğradı /08 Aralık 2016 14:17

24 il müftüsü daha kıyıma uğradı

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamelerine göre 24 il müftüsü görevinden alındı.

SHABER3.COM

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnameleriyle Kırklareli, Şırnak, Osmaniye, Mersin, Mardin, Elazığ, Ordu, Zonguldak, Sinop, Uşak, Balıkesir, Adana, Amasya, Bolu, Yalova, Kütahya, Ankara, Kahramanmaraş, Erzurum, Yozgat, Ardahan, Kırşehir, Karaman, Tunceli olmak üzere 24 il müftüsü görevden alındı ve yerlerine yenileri atandı.

Ayrıca Çanakkale’ye Adana; Tekirdağ’a Amasya; Bursa’ya Bolu; Bitlis’e Hakkâri; Eskişehir’e Kırıkkale il Müftüleri atandı. Boşalan il müftülüklerine de yenileri atandı.
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