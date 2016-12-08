24 il müftüsü daha kıyıma uğradı

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnameleriyle Kırklareli, Şırnak, Osmaniye, Mersin, Mardin, Elazığ, Ordu, Zonguldak, Sinop, Uşak, Balıkesir, Adana, Amasya, Bolu, Yalova, Kütahya, Ankara, Kahramanmaraş, Erzurum, Yozgat, Ardahan, Kırşehir, Karaman, Tunceli olmak üzere 24 il müftüsü görevden alındı ve yerlerine yenileri atandı.
Ayrıca Çanakkale’ye Adana; Tekirdağ’a Amasya; Bursa’ya Bolu; Bitlis’e Hakkâri; Eskişehir’e Kırıkkale il Müftüleri atandı. Boşalan il müftülüklerine de yenileri atandı.