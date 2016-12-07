125 yıllık tarihi tren istasyonu TCDD'den kiralık

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki tarihi tren istasyonu TCDD tarafından ihaleye çıkarılıyor. Osmanlı döneminin ilk demiryolu Basmane-Bandırma hattının önemli yapılarından olan tarihi istasyon ranta açılarak kiraya veriliyor.





Bir dönem müze olması düşünülen istasyonun tarihi 1800’lü yıllara dayanıyor. Yaklaşık 125 yıllık geçmişi olan istasyonun restorasyonu için 2013 yılında yapılan çalışmalarda Karşıyaka İstasyonu’nun tarihi dokusu göz ardı edilerek iç bölümleri yıkılmış, yıkım işlemine ise Karşıyakalılar ve sivil toplum kuruluşlarından tepkiler gelmişti.







34 BİN TL BEDELLE KAFE-RESTORAN OLACAK





Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait tarih mirası uzun süredir atıl durumda durmasının ardından yeniden kullanıma açılma kararı alındı.





TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kullanım ihalesi ile Bahariye Mahallesi’nde yer alan tarihi istasyon un işletme hakkı için ihaleye çıkılıyor. Toplamda 572 metrekare kapalı, bin 1754 metrekare açık alanı olan istasyonun kafe, restoran, pastane, müze, çay bahçesi, büfe, işyeri, kış bahçesi, wc, olarak kullanılmak üzere için aylık 34 bin TL muammen bedel kira isteniyor.





2021 yılı sonuna kadar kullanım hakkı bulunan ihale kapalı teklif usulü ile bugün saat 14.00’de TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacak.





İLKLERİN İSTASYONU





Demiryolları tarihinde ilk kez kombine taşımacılık Karşıyaka'da gerçekleşmiştir. Banliyö trenle, atlı tramvaylarda kombine bilet uygulaması burada 21 Ağustos 1903 tarihinde başlatılmış. Yine banliyö trenlerinde ilk mevki uygulaması Karşıyaka trenlerinde başlıyor. 1984 yılında vagonlar üzerinde edna (adi), evsat (orta), ala (çok iyi) yazıyor sonraki yıllarda ise Vali Hasan Fehmi Paşa bu yazıları kaldırarak birinci, ikinci ve üçüncü yazdırıyor.











