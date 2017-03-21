Samanyolu Haber /Gündem / Doğuş Oto'da işler kesat! /21 Mart 2017 15:48

Doğuş Oto'da işler kesat!

Alman sermayesinin önemli markalarından Volkswagen, Türkiye ekonomisi için 'alarm' verdi. Doğuş Otomotiv bünyesindeki otomobil markalarından en fazla satış rakamına ve pazar payına sahip olan Volkswagen'in açıklaması piyasaların gerçek durumunu ortaya koyuyor.

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Alman sermayesinin günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt’ta geçen hafta yayımlanan ve Commerzbank uzmanlarının vardığı karamsar sonucu başlığa “Türk ekonomisi çöküyor” ifadesiyle yansıtan habere, dünya otomotiv devi Volkswagen (VW) rakamlarından destek geldi.

Türkiye ekonomisinin  tehlikeli bir gerileme içinde olduğunun, kamyon ve benzeri araçların satış rakamlarındaki gerilemeden çıkarılabileceği ileri sürüldü.

TİCARİ ARAÇ SATIŞINDAKİ AZALMA, ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN DURDUĞUNA İŞARET

Çeşitli yan markalarıyla Türkiye pazarında önemli bir ağırlığa sahip VW’nin, özellikle kamyon ve benzeri ağır vasıtaların satış rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30-40 oranında gerileme saptandığına dikkat çekildi.

VW Kamyon ve Otobüs Bölümü Müdürü Andreas Renschler, Die Welt gazetesinin sorularını yanıtlarken, sektör olarak duyargalarınn çok gelişmiş olduğunu belirtti ve “Biz ekonomideki gerilemeyi ilk, canlanmayı da en son hisseden sektörüzdür” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan son politik gelişmelerin Türk pazarını durma noktasına getirdiğini belirten Renschler, bir uyarıda da bulunarak, Türkiye’de artık “hesaba gelmeyen birçok belirsizliğin” varlığına dikkat çekti.

Ferit Şahenk'in patronu olduğu Doğuş Otomotiv; Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche gibi Alman markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Grubun en çok gelir elde ettiği Volkswagen (VW) ticari araçlardaki düşüş, Türkiye'de üretim çarklarının durduğunu gösteriyor. Ferit Şahenk kısa süre önce Garanti Bankası'ndaki hisselerinin önemli bir bölümünü daha İspanyol grubuna satmıştı...
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