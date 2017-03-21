Doğuş Oto'da işler kesat!

Alman sermayesinin günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt’ta geçen hafta yayımlanan ve Commerzbank uzmanlarının vardığı karamsar sonucu başlığa “Türk ekonomisi çöküyor” ifadesiyle yansıtan habere, dünya otomotiv devi Volkswagen (VW) rakamlarından destek geldi.

Türkiye ekonomisinin tehlikeli bir gerileme içinde olduğunun, kamyon ve benzeri araçların satış rakamlarındaki gerilemeden çıkarılabileceği ileri sürüldü.

TİCARİ ARAÇ SATIŞINDAKİ AZALMA, ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN DURDUĞUNA İŞARET

Çeşitli yan markalarıyla Türkiye pazarında önemli bir ağırlığa sahip VW’nin, özellikle kamyon ve benzeri ağır vasıtaların satış rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30-40 oranında gerileme saptandığına dikkat çekildi.

VW Kamyon ve Otobüs Bölümü Müdürü Andreas Renschler, Die Welt gazetesinin sorularını yanıtlarken, sektör olarak duyargalarınn çok gelişmiş olduğunu belirtti ve “Biz ekonomideki gerilemeyi ilk, canlanmayı da en son hisseden sektörüzdür” diye konuştu.





Türkiye’de yaşanan son politik gelişmelerin Türk pazarını durma noktasına getirdiğini belirten Renschler, bir uyarıda da bulunarak, Türkiye’de artık “hesaba gelmeyen birçok belirsizliğin” varlığına dikkat çekti.