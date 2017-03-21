Flaş! Önce Hollanda ardından Almanya

AFP duyurdu... AK Parti Hollanda'dan sonra Almanya için aynı kararı aldı!





AFP'nin haberine göre AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Türk, hükümetinden yetkililerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemeyeceğini açıkladı. Habere göre AKP'nin Köln'de bulunan sözcüsü, "Gelecekte planlanan tüm etkinlikler iptal edildi, karar Ankara'dan verildi" diye konuştu.







AKP'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık Hollanda'da anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söylemişti.

