Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Önce Hollanda ardından Almanya /21 Mart 2017 15:41

Flaş! Önce Hollanda ardından Almanya

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Almanya'da yapılması planlanan, referandumla ilgili etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu. AKP'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Türk bakanların Hollanda'da referandum kampanyası yapmayacaklarını açıklamıştı.

Bakan Kaya Başbakan Yıldırım'ın o sözlerine rağmen neden Hollanda'ya gitti?

AFP duyurdu... AK Parti Hollanda'dan sonra Almanya için aynı kararı aldı!

AFP'nin haberine göre AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Türk, hükümetinden yetkililerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemeyeceğini açıkladı. Habere göre AKP'nin Köln'de bulunan sözcüsü, "Gelecekte planlanan tüm etkinlikler iptal edildi, karar Ankara'dan verildi" diye konuştu.

AKP'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık Hollanda'da anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söylemişti.
<< Önceki Haber Flaş! Önce Hollanda ardından Almanya Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:43:33