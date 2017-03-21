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Dink cinayeti davasında 8 yeni gözaltı kararı
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Dink cinayeti davasında 8 yeni gözaltı kararı
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21 Mart 2017 16:01
Dink cinayeti davasında 8 yeni gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Aralarında Samsun'da İhlas Haber ajansı muhabiri olarak çalışan gazeteci Muammer Ay'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
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