Samanyolu Haber /Gündem / Dink cinayeti davasında 8 yeni gözaltı kararı /21 Mart 2017 16:01

Dink cinayeti davasında 8 yeni gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Aralarında Samsun'da İhlas Haber ajansı muhabiri olarak çalışan gazeteci Muammer Ay'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
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