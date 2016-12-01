AKP'li vekilin tecavüzcü kardeşine dava açan savcı ihraç edildi

AKP'nin gelen büyük tepkiler sonrasında geri çekmek zorunda kaldığı cinsel istismar düzenlemesi tartışılmaya devam ediyor. Düzenleme sonrası gündeme gelen bilgiler tepkilerin artmasına neden olurken, AKP'li eski vekil Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci'nin 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismardan arandığı ortaya çıkmıştı. Ali İnci'nin cinsel istismar düzenlemesini hazırlayan AKP'li vekillerden İlyas Şeker'le yakın ilişkisi olması, "düzenleme kimleri kurtarmayı planlıyor" sorusunun da gündeme gelmesine neden olmuştu.Hatırlanacağı üzere Yusuf İnci, hakkında dava açılmasının hemen öncesinde yurt dışına kaçmış, bu gelişmenin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.





SAVCI ÖNCE BASKI GÖRMÜŞ, SONRA İHRAÇ EDİLMİŞ





Sol internet sitesinde yer alan habere göre, bu bilgilerin ardından AKP'li eski vekil Ali İnci’nin kardeşi Yusuf İnci hakkındaki soruşturmayı yürüten savcının da önce görevden alındığı, sonra da ihraç edildiği ortaya çıktı. Pamukova Cumhuriyet Savcısı Hasibe Coşkun, HSYK'nın 1 Eylül'de aldığı kararla ihraç edilirken, ihracın gerekçesi ise "güvenilir kaynakların ifadesi" olarak gösterildi. Sitenin edindiği bilgilere göre, Savcı Coşkun, soruşturmanın devam ettiği sırada da "soruşturmayı kapatması" yönünde baskı gördü.





Tüm bu gelişmelerin ardından Coşkun'un bir "güvenilir kaynak" suçlamasıyla "Cemaat ablası" ilan edilerek ihraç edildiği belirtildi. AKP'nin şaibeli darbe girişimini bahane ederek emrindeki HSYK eliyle fişleme listeleri üzerinden yaklaşık 4 bin savcı ve hakimi önce tutuklamış, ardından da ihraç etmişti. İhraçlar için somut herhangi bir gerekçe sunmayan AKP'nin hakim ve savcılara yönelik operasyonlardaki motivasyonu da böylece bir kez daha ortaya dökülmüş oldu.







