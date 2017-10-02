Türkiye'nin Turizmdeki iflası uçak şirketini batırdı

İngiltere Sivil Havacılık Kuruluşu (CAA) ülkenin en büyük beşinci havayolu şirketi Monarch’ın iflas ederek operasyonlarını durdurduğunu, 300 bin uçuş ve tatil rezervasyonunun iptal edildiğini açıkladı. BBC Türkçe’nin haberine göre, şirketin genel müdürü Şirketin genel müdürü Andrew Swaffield iflasın nedenleri arasında "Türkiye'de turizm sektöründeki çöküşü" de saydı. Swaffield, Mısır ve Tunus’taki “terör olaylarının” da iflas etmelerinde etkili olduğunu söyledi.





Taşıdıkları yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 14 düştüğünü kaydeden Swaffield, cirolarının da 100 milyon sterlin azaldığını belirtti. CAA ise yurtdışında uçuşlarını bekleyen 110 bin Monarch müşterisinin İngiltere’ye getirilmesi için 30 uçağın ayarlandığını duyurdu.





İngiltere’nin savaş dönemleri dışında hiç bu kadar fazla sayıda kişi topluca ülkeye getirilmemişti. 2100 personeli bulunan Monarch Havayolları geçen yıl 291 milyon sterlin zarar etmişti. Şirket CAA ile paket tatil satışlarını sürdürebilmek ve gerekli ruhsatları almak için müzakereler yapıyordu.





İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olmuştu.





'AKDENİZ'DEKİ FİYAT SATIŞINDAN KAYNAKLANDI'





İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ise Monarch’ın iflasının “Akdeniz’deki fiyat savaşlarından” kaynaklandığını söyledi. Grayling, “Yurtdışındaki Britanyalı tatilciler için çok stresli bir durum. Benim ilk önceliğim onların İngiltere’ye dönmesini sağlamak” dedi.





ZARAR AÇIKLAMIŞTI





Monarch Airlines 5 Haziran 1967'de kuruldu. Yarım asırlık şirket, İngiltere'nin önde gelen oyuncuları arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den 40 farklı bölgeye 6 milyondan fazla yolcu taşıyan Monarch Airlines'ta 2 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 214 milyon pound zarar açıklamıştı.