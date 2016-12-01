Doğan, borsada çakıldı

Doğan Grubu hisselerinde sert düşüşler yaşanıyor. Doğan Grubu'nun üst düzey yöneticilerinden olan Barbaros Muratoğlu'nun gözaltına alınması şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerine olumsuz yansıdı.







Haberin duyulmasıyla Doğan Holding, Hürriyet Gazetesi, Çelik Halat, Doğan Burda, Milpa gibi şirket hisseleri etkilendi.







GEÇİCİ OLARAK İŞLEME KAPANDI





Bunun yanısıra MIPAZ, DOBUR hisseleri olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldı. Daha sonrasında ise hisseler tekrardan işlem görmeye başladı.







