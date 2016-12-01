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Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
/
01 Aralık 2016 14:53
Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan Nihat Şaki tutuklandı
Sanatçı Erdal Tosun’un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Nihat Şaki tutuklandı.
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