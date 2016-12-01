Samanyolu Haber /Gündem / Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı /01 Aralık 2016 14:53

Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan Nihat Şaki tutuklandı

Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı


Sanatçı Erdal Tosun’un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Nihat Şaki tutuklandı.
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