Doğalgaza rekor zam yapan AKP İstanbul seçimleri öncesi bakın nasıl indirim vadetmişti

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası sırasında vaatlerde bulunurken doğalgaza yüzde 10 indirim sözü vermişti. Ancak İstanbul seçiminin ardından zam ve vergiler ardı ardına gelmeye başladı.

Binali Yıldırım 1 Haziran'da seçim çalışmaları kapsamında şunları söylemişti:

"Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız. Her mahalleye mutlaka en az bir tane kreş açacağız. Ayrıca, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz de toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak."





Belediye seçimlerini kaybetse de Türkiye'yi yöneten AKP iktidarı vaadin henüz mürekkebi kurumadan doğalgaza zam yapmakta tereddüt etmedi. Bugün yapılan zamla doğalgazın metreküp fiyatı yüzde 15 artırıldı.