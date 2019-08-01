Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaza gece yarısı zammı... /01 Ağustos 2019 00:32

Doğalgaza gece yarısı zammı...

Doğalgaz zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

SHABER3.COM

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam yapıldı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.
 
Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğalgaza gece yarısı zammı... Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:48:56