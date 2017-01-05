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Datça'da 4.2'lik deprem
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Datça'da 4.2'lik deprem
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05 Ocak 2017 18:21
Datça'da 4.2'lik deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
SHABER3.COM
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.
Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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