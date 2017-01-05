Samanyolu Haber /Gündem / Datça'da 4.2'lik deprem /05 Ocak 2017 18:21

Datça'da 4.2'lik deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

SHABER3.COM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.

Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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