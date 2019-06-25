Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise Caddesi 4’üncü sokakta bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada Sedat Aydın adlı kişi yaşamını yitirirken, Gündüz Taş ise ağır yaralandı.







Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, borç yüzünden Sedat Aydın ve Gündüz Taş ile husumetli olan iki kişi, cadde üzerinde bulunan plazada Aydın’a ait işyerine giderken plazanın önündeki Taş’ı yaraladı. Plazadan çıkan bir kişi ise yanındaki silahla Aydın’ı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.





Olayın ihbar edilmesiyle yoğun güvenlik önemlerinin alındığı sokakta, polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın ve Gündüz olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Taş’ın da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.