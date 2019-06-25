Samanyolu Haber /Gündem / DİERG'den İmamoğlu'na 'Kürtçe' kreş çağrısı /25 Haziran 2019 23:12

DİERG'den İmamoğlu'na 'Kürtçe' kreş çağrısı

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarına İstanbul’da yaşayan Kürt seçmenlerin çocukları için “Kürtçe temelli Türkçe kreş” açmaları önerisinde bulundu.

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DİERG Genel Direktörü Prof. Dr. Aziz Yağan imzasıyla yayımlanan kampanya metninde, “İstanbul’da yaşayan Kürt nüfusunun büyük kısmının iş, evlilik benzeri nedenlerle İstanbul’da yerleşik yaşayacağı bellidir. Bu hakikat, bölgeden ayrılarak diğer kentlere yerleşen Kürt nüfusu için de geçerlidir. DİERG, bu tespiti neticesinde kampanyasını şekillendirmiş ve başlatmıştır. Bu durum anadili Türkçe olmayan çoğu kesim için de böyledir ve kampanyamız bir de çözüm önererek durumu tartışmaya davet etmektedir. Nasıl Berlin, Pekin ya da Londra’da yaşayan Türklerin ya da İspanyolların çocukları için eğer istiyorsa ‘Anadili Temelli Anadil’de Kreş’ talebini (örneğin, Londra’da ‘Türkçe Temelli İngilizce Kreş’ gibi) desteklemek zorundaysak, nesiller boyunca İstanbul’da yerleşik olan ve geçici yaşayan Kürtlerin çocukları için de kreş hizmeti sunabilmeliyiz” denildi.

KÜRTÇE TEMELLİ TÜRKÇE KREŞ

DİERG ‘Kürtçe temelli Türkçe kreş’ açılması çağrısından sonra; seçimin ardından kazanan Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’da ikamet eden en az iki milyon Kürt vatandaşın çocuklarının anadili gereksinimini karşılayacak projeler için ihtiyaç analizi yapılmasının ardından çalışma başlatmasını önerdi. 

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