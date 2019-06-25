Samanyolu Haber /Ekonomi / Seçim sonrası Dolar'da son durum /25 Haziran 2019 22:45

Seçim sonrası Dolar'da son durum

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası dolar tekrar yükselişe geçmiş ve 6 TL'nin üzerini görmüştü. Dolar, 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun zaferle ayrılması sonrası düşüşe geçmişti.

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Türkiye ekonomisini kritik süreç bekliyor. S-400 krizi nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabileceği konuşuluyor.Fed'in faiz kararları ve S-400 krizi yaptırımları nedeniyle doların ne yönde seyir edeceği ise merak konusu.

Ekonomist Erkin Şahinöz, YouTube yayınında doların yönünün ne olacağını değerlendirdi. Şahinöz, "Dolar kuru için hangi seviyeler kritik? Vatandaş dövizde satışa geçer mi?" sorularını yanıtlıyor:

"S-400'e rağmen Fed ve seçimden dolayı Türkiye'ye yönelik temkinli iyimserlik olacak. 

Eğer 5.76 seviyesi kırılırsa 5.54'e kadar geri çekilme potansiyeli var. Kalıcı olarak iner mi? Bunu belirleyecek olan S-400 hadisesidir."
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