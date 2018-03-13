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Diyarbakır'da çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
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Diyarbakır'da çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
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13 Mart 2018 16:49
Diyarbakır'da çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
Diyarbakır'da askerlerle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı
SHABER3.COM
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre, çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.
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