Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Dolar 3.90'ı kırarsa 4.20 TL olur'' /13 Mart 2018 16:43

''Dolar 3.90'ı kırarsa 4.20 TL olur''

Rabobank Gelişen Piyasalar Döviz Stratejisti Piotr Matys, risk iştahının azaldığı bu dönemde doların TL karşısında daha da yükselebileceğini söyledi. Matys’e göre 3.90 TL seviyesinin aşılması halinde dolar 4.20 TL’ye doğru tırmanışını sürdürebilir.

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Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin teknik analiz açısından değerlendirildiğinde ‘yukarı yönlü kırılma’ olarak adlandırılabileceğini belirten Matys, “Hatırlatmak üzere; geçen birkaç ayda 4.20 seviyesindeki orta vadeli hedefimize doğru Dolar/TL’nin yukarı yönlü kırılmasına ilişkin risk bulunduğunu tartışmıştık.” dedi.

DOLAR SON ÜÇ AYIN ZİRVESİNDE, EURO 4.77 TL

10 yıllık gösterge tahvilde yaşanan yükseliş TL’yi baskı altında bıraktı. Euro ve sterlin sırasıyla 4.7798 ve 5.3821 ile Türk lirası karşısında rekor tazelerken, dolar ise 3.8731 TL’ye çıktı ve 3 ayın zirvesini gördü.

Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin teknik analiz açısından değerlendirildiğinde ‘yukarı yönlü kırılma’ olarak adlandırılabileceğini belirten Matys, “Hatırlatmak üzere; geçen birkaç ayda 4.20 seviyesindeki orta vadeli hedefimize doğru Dolar/TL ‘nin yukarı yönlü kırılmasına ilişkin risk bulunduğunu tartışmıştık.” dedi.

Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin teknik analiz açısından değerlendirildiğinde ‘yukarı yönlü kırılma’ olarak adlandırılabileceğini belirten Matys, “Hatırlatmak üzere; geçen birkaç ayda 4.20 seviyesindeki orta vadeli hedefimize doğru Dolar/TL ‘nin yukarı yönlü kırılmasına ilişkin risk bulunduğunu tartışmıştık.” dedi.

DOLAR/TL’DE 3.90 SEVİYESİ KRİTİK

Bloomberg HT’de Yatırım Kulübü programında Açıl Sezen’in sorularını cevaplandıran Matys, “Kurda bir sonraki izleyeceğimiz önemli seviye 3.90 olacak. Dolar/TL yukarı yönlü ivmeyi hızlı bir şekilde kazanabiliyor. Dışarıdaki şartlar bu dönemde riskli varlıklar için daha az olumlu. Böyle bir dönemde de Lira da kırılgan bir yapı gösterebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rabobank’ın son raporunda rekor kıran Euro/TL kuruna dair tespitler yer aldı.

Raporda, “2016 ortasından 2017’nin başlarına dek süren yukarı yönlü güçlü hareketi ölçerek 4.9137 potansiyel hedefini edindik. Bununla birlikte dolar/TL ve Euro/TL kurlarından çıkardığımız 2018 hedefi 5.23 ile çok daha yüksek.” ifadelerine yer verildi.
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