Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan flaş görevden alma ile ilgili ilk açıklama /13 Mart 2018 17:32

Trump'tan flaş görevden alma ile ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı ve Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yönetimlerini Kuzey Kore ile yapılacak görüşmeler öncesinde yeni bir ekip kurmak istediği için değiştirdiği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA'deki üst düzey değişiklikleri Sputnik'e değerlendiren Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Başkan, Kuzey Kore ile yapılacak görüşmelerden ve bir dizi devam eden ticari görüşmelerden önce yeni bir ekip oluşturmak istedi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmişti.

CIA'nın başınaysa Gina Haspel'i getirdiğini açıklayan Trump, Haspel'in CIA'in ilk kadın direktörü olacağının altını çizmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla ilgili olarak "Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık" dedi. Trump, bu kararı tek başına aldığını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirmesinin ardından kameraların karşısına geçti: "Aslında oldukça iyi anlaşıyorduk ama bazı konularda anlaşmazlık yaşıyorduk. İran'la (nihai nükleer) anlaşmaya bakın. Korkunç bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ama sanırım Tillerson sorun olmadığını düşünüyordu. Biz anlaşmayı bozmak ya da başka bir şeyler yapmak istedik ama Tillerson bizden biraz daha farklı düşünüyordu."
Trump, bu kararı kendi başına aldığını da sözlerine ekledi.

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