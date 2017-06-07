Samanyolu Haber /Gündem / Diyanetten TRT'nin yarışmasına sert eleştiri... /07 Haziran 2017 14:40

Diyanetten TRT'nin yarışmasına sert eleştiri...

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı sert bir dille eleştirdi. 'Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir' dedi.

Diyanetten TRT'nin yarışmasına sert eleştiri...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 12 Haziran’da başlayacak ve iki ay sürecek yaz Kur’an kursları eğitim dönemi öncesinde görev yapacak din görevlilerine ve Kur’an kursu öğreticilerine seslendi. Konuşmasında, TRT'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı eleştiren Görmez şunları söyledi: 'Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır.
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