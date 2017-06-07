TBMM'de Katar anlaşmalarına öncelik

Edinilen bilgiye göre AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda Katar ile ilgili anlaşmaların öncelikli olarak görüşülmesine karar verdi. AK Parti, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi getirerek Katar ile ilgili anlaşmaların gündemi ön sıralarına çekilerek bugün görüşülmesini isteyecek.





AK Parti'nin önerisinin kabul edilmesi halinde; 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Katar Devleti Hükümete Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' TBMM'de öncelikli olarak görüşülecek.