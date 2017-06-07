Rüşvetçi hakim 22 yılla yargılanacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken, hakim Hasan Akdemir ve avukat S.B. hakkında, ‘Rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, ‘İrtikap' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 58 sayfalık fezleke düzenlendi.





Savcılık tarafından hazırlanan fezleke HSYK'ya gönderildi. HSYK'da, fezlekeyi incelemesi için en yakın mahkeme olan Çağlayan'daki İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Fezleke kabul edildiği takdirde yargılama, Akdemir 1. derece hakim olması nedeniyle Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesi'nde yapılacak.