Samanyolu Haber /Gündem / Diyanetten 'Haram para ile hac geçerli midir' sorusuna ilginç fetva... /04 Haziran 2017 05:40

Diyanetten 'Haram para ile hac geçerli midir' sorusuna ilginç fetva...

Diyanetten “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir” sorusuna şaşırtan bir cevap verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu, aslolan helal parayla ibadet yapılmasıdır dese de“Haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur” cevabı verdi.

SHABER3.COM



“İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister” diyen Yüksek Kurul, haram parayla da hacca gidilebileceğini, bu durumda haccın geçerli olacağını, ancak daha sonra o haram para ya da malın yoksullara ve hayır kurumlarına verilmesini ve tövbe etmesi gerektiğini açıkladı. Kurul “haram parayla hac” konusunda şu hükmü verdi:

Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberi şöyle: “Gayrimeşru yolla elde edilen para ile hac etmek uygun değildir. Asıl olan, ibadetlerin helal parayla yapılmasıdır. Bununla birlikte haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur. Ancak, gayrimeşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe etmesi gerekir.”

BORÇ İLE HAC

Yüksek Kurul, gayrimeşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibinin de belli olması durumunda, bunun sahibine iade edilmesini, sahibi belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerektiği görüşünü savundu.

“Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?” sorusuna da yanıt veren Din İşleri Yüksek Kurulu, “Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak, borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer” dedi.
<< Önceki Haber Diyanetten 'Haram para ile hac geçerli midir' sorusuna... Sonraki Haber >>

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:12:21