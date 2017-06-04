AKP'den yeni ittifak arayışında

Yeni Çağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP kulislerinden önemli bir bilgiyi paylaştı. Takan'ın paylaştığı bilgiye göre AKP MHP ile olan ittifakını genişletme çabasında ...





İşte Takan'ın aktardığı kulis bilgisi...





Haftanın son kulisi de, Başbakan Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında gerçekleşen kısa görüşmeden... Açık gündeme düşen, bedelli askerlik, OHAL'in kaldırılması bir tarafa kalsın. Siyaset kulislerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü "hayır" platformu temaslarına karşı AKP'nin seçim ittifakları hazırlıkları konuşuluyor. Referandumda büyükşehirlerde eriyen AKP oylarını tekrar kazanmak için başta yerel seçimler olmak üzere AKP-MHP-BBP işbirliği formülleri üzerinde duruluyor, "AKP, bundan sonra ancak bu ittifakla büyükşehirleri alabilir" yorumları yapılıyor. Genel seçimlerde ise olası ittifaklara her parti kendi amblemi ile girebilmesinin pazarlıkları yapılıyor...Yine, sıkı bir yeni hafta bizi bekliyor!..