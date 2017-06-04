Almanya'dan Türkiye ile ilişkileri 'normalleştirme arayışı'

İncirlik Aaskeri Hava Üssü'nde konuşlanan Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine Türkiye'nin izin vermemesi ve anayasa referandumu dönemi Almanya'nın Türk bakanların kampanya yapmalarına engel olmasından sonra iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.
St. Petersburg'da gazetecilere konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik atılacak adımlar için olasılıklar arıyoruz" dedi.
Deutsche Welle'nin haberine göre, Gabriel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in durumunun da iki ülke arasında sıkıntı yaratan konulardan olduğunu söyledi.
Gabriel, Türkiye için de Almanya ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret etti. "Ekonomik alanda işbirliğinin de Türkiye'nin menfaatine olduğunu" belirten Gabriel, "normalleşme yolunda ilk adımları atma imkanlarını arıyoruz" şeklinde konuştu.
Alman bakanın Pazartesi Türkiye'ye yapacağı ziyarette, milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerleri ziyaret talebini gündeme getireceği de bildirildi.
Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı bulunanlara iltica hakkı tanınmasına tepki olarak Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine engel olmuştu.
Gabriel daha önceki açıklamasında Türkiye'nin fikrini değiştirmemesi durumunda, askerlerini geri çekeceklerini söyledi.
Sigmar Gabriel, "Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini sadece ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de tutmaz" demişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin ziyarete onay vermemesi durumunda 'askerlerin Ürdün'e konuşlandırılabileceği' uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu tepkiye yanıtı da "Ayrılmak isterlerse güle güle deriz" oldu.
İncirlik Askeri Hava Üssü'nde bulunan Alman askerleri IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun parçası olarak keşif ve lojiktik amaçlı destek sağlıyor.