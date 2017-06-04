Almanya'dan Türkiye ile ilişkileri 'normalleştirme arayışı'





İncirlik Aaskeri Hava Üssü'nde konuşlanan Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine Türkiye'nin izin vermemesi ve anayasa referandumu dönemi Almanya'nın Türk bakanların kampanya yapmalarına engel olmasından sonra iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.

St. Petersburg'da gazetecilere konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik atılacak adımlar için olasılıklar arıyoruz" dedi.





Deutsche Welle'nin haberine göre, Gabriel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in durumunun da iki ülke arasında sıkıntı yaratan konulardan olduğunu söyledi.

Gabriel, Türkiye için de Almanya ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret etti. "Ekonomik alanda işbirliğinin de Türkiye'nin menfaatine olduğunu" belirten Gabriel, "normalleşme yolunda ilk adımları atma imkanlarını arıyoruz" şeklinde konuştu.



