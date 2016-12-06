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Eğitim seviyemizin ne durumda olduğunun özeti
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Eğitim seviyemizin ne durumda olduğunun özeti
/
06 Aralık 2016 13:51
Eğitim seviyemizin ne durumda olduğunun özeti
İnternette dolaşan bir video, Türkiye'deki eğitim ve eğitimcilerin seviyesini gözler önüne serdi.
Eğitim seviyemizin ne durumda olduğunun özeti
Videoyu izleyenler, ülkede neden eğitim sistemi kalmadığını berrak biçimde görebiliyor.
Uyduruk yöntemlerle cebir sorularını çözmeyi öğrenen öğrenciler, hayata atıldığında hiç bir sorunu makul yollarla çözemiyor ve hep kolaycılık ya da sahtekarlık peşinde oluyor...
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