Eğitim seviyemizin ne durumda olduğunun özeti





Uyduruk yöntemlerle cebir sorularını çözmeyi öğrenen öğrenciler, hayata atıldığında hiç bir sorunu makul yollarla çözemiyor ve hep kolaycılık ya da sahtekarlık peşinde oluyor...

Videoyu izleyenler, ülkede neden eğitim sistemi kalmadığını berrak biçimde görebiliyor.