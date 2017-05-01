Pasifik'te sular ısınıyor... Savaşa hazırlık mı?...

Izumo adlı helikopter gemisi, ABD'li bir ikmal gemisine Japon karasularında eşlik etmek üzere görevlendirildi.





ABD'nin ikmal gemisi ise, Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye gönderdiğini açıkladığı Carl Vinson uçak gemisi grubu da dâhil olmak üzere bölgedeki gemilere yakıt takviyesi yapacak.





Bölgedeki gerilimin artması sonrasında Kuzey Kore, Carl Vinson'ı ve bir ABD denizaltısını batırmakla tehdit etmişti.





Kuzey Kore ayrıca Pazar günü başarısız bir füze denemesi gerçekleştirmişti.



