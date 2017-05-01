Samanyolu Haber /Dünya / Pasifik'te sular ısınıyor... Savaşa hazırlık mı?... /01 Mayıs 2017 18:39

Pasifik'te sular ısınıyor... Savaşa hazırlık mı?...

Japonya, ordusunun faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik yasaların esnetilmesinin ardından ilk defa en büyük savaş gemisini göreve çıkardı.

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Izumo adlı helikopter gemisi, ABD'li bir ikmal gemisine Japon karasularında eşlik etmek üzere görevlendirildi.

ABD'nin ikmal gemisi ise, Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye gönderdiğini açıkladığı Carl Vinson uçak gemisi grubu da dâhil olmak üzere bölgedeki gemilere yakıt takviyesi yapacak.

Bölgedeki gerilimin artması sonrasında Kuzey Kore, Carl Vinson'ı ve bir ABD denizaltısını batırmakla tehdit etmişti.

Kuzey Kore ayrıca Pazar günü başarısız bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

249 metre uzunluğundaki Izumo 9 helikopter ve amfibik hücum botlar taşıyabiliyor.

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası hazırladığı anayasa, askeri gücün öz savunma dışında kullanılmasını yasaklıyordu.

2015'teki değişikliklerle Japonya'nın saldırıya uğrayan müttefiklerine yardım etmesine de "kolektif öz savunma" adı altında olanak tanınıyor.

Abe hükümeti yeni yasaların ülkeyi sınır ötesinde gereksiz savaşlara sürükleyebileceği gerekçesiyle eleştirilmişti.
(BBC)
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