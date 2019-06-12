Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki! /12 Haziran 2019 20:40

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığınca, Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhtarı kabul edilen kararlar şiddetle reddedilirken, bu kararlarda öne sürülen iddiaların asılsız ve iftira dolu olduğu vurgulandı.

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Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı" vurgulanan açıklamada, popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışının, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar vereceğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesi isabetli olacaktır. Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamentonun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."
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