Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Üniversitesi'nde boş pankarta yasak /12 Haziran 2019 20:28

İstanbul Üniversitesi'nde boş pankarta yasak

Öğrenciler, "Politik bir söylem içermezse pankart açılmasına izin verileceği' söylendi. Biz de buna tepki olarak boş beyaz bir pankart açmak istedik" dedi. Boş pankart İstanbul Üniversitesi'nin salonuna alınmadı.

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İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreni öncesinde ‘boş pankart’ açmak istemesi “Photoshopla yazı eklersiniz” denerek dekan yardımcısı tarafından engellendi.

PANKART SALONA SOKULMADI 

Yeni Yaşam’dan Tolga Balcı‘nın haberine göre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni dün Fen- Edebiyat Fakültesi’nde bulunan Cemil Birsel Konferans salonunda gerçekleşti. Mezuniyet töreni öncesi salona üzerinde herhangi bir şey yazmayan pankartla girmeye çalışan öğrencileri özel güvenlik görevlileri salona almadı.

OYSA Kİ, ‘POLİTİK BİR SÖYLEM İÇERMİYORDU’  

Mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan gazetecilik bölümü mezunu Dilek Sarıgül, “Bize mezuniyet töreni provasında Dekan Yardımcısı Burcu Kaya Erdem tarafından ‘Politik bir söylem içermezse pankart açılmasına izin verileceği’ söylendi. Biz de buna tepki olarak boş beyaz bir pankart açmak istedik’ dedi.
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