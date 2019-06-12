RTÜK'ü çiftlik yapmışlar

“İKİ KAT İÇİN ÖDENEN KİRA BEDELİ AYLIK 150 BİN TL”







Eski RTÜK üyesi olan Ali Öztunç RTÜK’te yaşananları şöyle anlattı:





“RTÜK, tarihinde hiç olmadığı kadar kötü yönetiliyor. RTÜK’ün son başkanı Ebubekir Şahin, kendisini RTÜK’ün sahibi olarak görüyor. Personelin küçük reis diye hitap ettiği Şahin, Tayyip Erdoğan’a özenerek koruma ordusu ile geziyor. Şahin, binaya geldiğinde Trump, Putin ya da Erdoğan RTÜK’e geliyormuş gibi güvenlik önlemleri alınıyor.





RTÜK’ün binası sanki yetersizmiş gibi TOBB binasından iki kat kiralandı. Bu iki kat için ödenen kira bedeli aylık 150 bin TL. Tasarruftan söz eden AKP iktidarı RTÜK’teki bu savurganlığa sessiz kalıyorlar. Aynı zamanda başkanlık katı boşaltıldı. Hukuk ve Basın daire başkanlıkları başka katlara alındı ve sadece başkanlık makamı kaldı. Başkanlık makamı ise şu anda yenileniyor ve ciddi paralar harcanıyor.“

“AKP’Lİ VEKİLLERİN AKRABALARI İŞE ALINIYOR”





CHP’li Öztunç, açıklamasını şöyle sürdürdü:





“48 RTÜK personeli strateji daire başkanlığına gönderildi. Bu 48 personelin tamamı RTÜK’ün hafızası olan, liyakatli isimler. Ama AKP’li olmadıkları ya da sadece görevlerini yaptıkları ve Ebubekir Şahin’e küçük reis demedikleri için bu görevlendirme yapıldı.





Ebubekir Şahin göreve geldiğinden beri çok sayıda AKP’li vekilin yeğeni, gelini ve çocuğunu istisnai kadrodan başlattı. Ve bunların görevlerini daire başkan yardımcısı olarak belirledi. Bu yüzden 28 adet daire başkan yardımcısı bulunuyor. Her birinin maaşı 10 bin 500 lira. “





İSİM İSİM AÇIKLADI…





Öztunç, RTÜK’te işe alınan AKP’lilerin yakınlarını da şöyle açıkladı:





“Bunlardan bazıları;





- Ömer Faruk Duran, SETA Başkanı Burhanettin Duran’ın kardeşi. Başkanlık müşaviri oldu. Psikolog. 10 bin ile 12 bin lira arasında maaş alıyor.





- AKP’li Sakarya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın yeğeni. KPSS olmadan istisnai kadro ile alındı. Milletin çocukları KPSS’ye giriyor, mülakatlara giriyor. İş bulmak için çırpınıyor ama AKP’lilerin çocukları, kardeşleri hemen üst düzey görevlere getiriliyor

- Mehmet Said Akman… Strateji Daire Başkan yardımcısı oldu. Lise muzunu aslında. 2 yıllık açık öğretimi sonradan bitirdi. Ombudsman Yahya Akman’ın kardeşi. Torpili engellemesi gereken Ombudsman’ın kardeşi torpil ile işe başlıyor hem de daire başkan yardımcısı olarak. KPSS’ye girmeden bu göreve başladı.





- İlke Akman… AKP eski Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini. Pilates hocası... Ankara Büyükşehirde istisnai kadro ile başlatıldı. 2 gün sonra RTÜK’e alındı. Kamuoyu Daire Başkan Yardımcısı oldu. Rating ölçümlerini denetliyor. Pilates hocasının rating ile ne alakası vardır. Üstelik özel oda istedi ve 30 bin TL masraf yapılarak özel bir oda yapıldı.“





“NEFESİM ENSELERİNDE!”





Öztunç sözlerini şöyle noktaladı:





“RTÜK ile ilgili çok sayıda bilgi mevcut. RTÜK’ün ilişkili olduğu bakanlığın bu duruma el koyması gerekir. RTÜK başkanı önünü boş bulmuş ve kendi özel mülkiyeti gibi yönetmeye başlamıştır. Eski bir RTÜK üyesi olarak nefesim enselerinde. Yaptıkları her yanlışı ifşa edeceğim.”







