Çocukların bavul içinde kaçmaya çalıştığı ülke

Artvin’in Hopa İlçesi’nde, Gürcistan uyruklu bir kişinin valiz içinde Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a sokmaya çalıştığı çocuk yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin Gürcistan’da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.







Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmak istemedi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin Hizmet Hareketi mensubiyetinden dolayı hakkında soruşturma olduğu belirtildi. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

