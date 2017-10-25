Samanyolu Haber /Gündem / Çocukların bavul içinde kaçmaya çalıştığı ülke /25 Ekim 2017 23:51

Çocukların bavul içinde kaçmaya çalıştığı ülke

15 Temmuz sonrası OHAL’le başlatılan cadı avı binlerce insanın mağdur etti. Sistematik hale gelen hukuksuzluklar en çok çocukları etkiledi. Babaları ve anneleri Erdoğan rejiminde kaçmak zorunda kalan aileler, Türkiye’de bıraktıkları çocuklarına kavuşmak için her yolu deniyor. Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya bavul içinde kaçanların durumunu hatırlatan bir olay Türkiye-Gürcistan sınırında yaşandı.

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Artvin’in Hopa İlçesi’nde, Gürcistan uyruklu bir kişinin valiz içinde Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a sokmaya çalıştığı çocuk yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin  Gürcistan’da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmak istemedi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin Hizmet Hareketi mensubiyetinden dolayı hakkında soruşturma olduğu belirtildi. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.
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