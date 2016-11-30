Suç işlemediler ama tutuklattık!

BAŞSAVCIDAN SİVİL DARBE İTİRAFI: SUÇ İŞLEYEN YOK AMA BİZ YİNE DE TUTUKLATTIK!





“Darbeye teşebbüs edenler olursa, derhal yakalanıp gözaltına alınacak, hakkında adli işlem başlatılacak” Çok şükür Aydın’da böyle bir faaliyet olmadı. Ancak bizim 15 Temmuz öncesi başlattığımız soruşturmalar vardı. Derhal talimatları verdik ve bu kapsamda bin 882 kişi hakkında işlem başlattık.”







Bu sözler 15 Temmuz öncesi Aydın Valisi ile aralarındaki diyalogu yerel bir gazeteye anlatan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan’a ait.













Aydın Denge Gazetesi’ne 28 Kasım Pazartesi günü röportaj veren Arslan, 15 Temmuz darbe girişimindeki hukuksuzlukları, darbe bahanesiyle sivil darbe yapıldığını skandal cümlelerle itiraf etti. Tutuklamaların MİT ve Emniyetin istihbari fişlemeleri sonucu yapıldığını da teyit etti. Aydın’da hiçbir suçları olmamasına karşın bin 882 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunların bin 84’ünün tutuklandığını itiraf etti.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz gece yarısı Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, “Bu Allah’ın lütfu oldu” demişti. Ertesi gün başta yüksek yargıçlar olmak üzere Türkiye genelinde 3 bin 600’e yakın savcı ve hakim önce açığa alınıp tutuklanmıştı. İktidar yandaş savcı ve hakimlerini devreye sokarak 15 Temmuz darbesi ile ilgisi olmayan öğretmen, esnaf, işadamı, ev hanımı, genç, ihtiyar onbinleri gözaltı ve tutuklama kararları aldı.













DARBE GİRİŞİMİ OLMADI AMA BİZ BİN 882 KİŞİYE GÖZALTINA ALDIK!





Başsavcı Hakan Arslan’ın röportajının bir bölümü aynen şöyle:





“Sayın valimizin başkanlığında, jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüzle birlikte takip ettik, doğrudan talimatlarımızı verdik. Özellikle “Darbeye teşebbüs edenler olursa, derhal yakalanıp gözaltına alınacak, hakkında adli işlem başlatılacak” şeklinde bir talimattı bu. Çok şükür Aydın’da böyle bir faaliyet olmadı. Ancak bizim 15 Temmuz öncesi başlattığımız soruşturmalar vardı. Derhal talimatları verdik ve bu kapsamda bin 882 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şimdi bunlardan 418’i tutuklu. 742 kişi adli kontrol şartıyla, 94 kişi savcılık ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 154 kişi hakkında, firari olmaları nedeniyle yakalama emri çıkarıldı.





DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ!





Soruşturmaları yürütürken çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Özellikle iftira niteliğinde olabilecek suç isnatlarını, adliyeleri yanlış yerlere yönlendirmeye matuf olan ihbarları ayırmaya çalışıyoruz. Birilerini lekelemeye gayretli olduğunu düşündüğümüz iddiaları dikkatlice inceliyor, emin olmadan iş yapmamaya gayret gösteriyoruz. Hem suçlu olanın cezasız kalmaması, hem de suçsuz olanın da mağdur olmaması en önemli ilkemiz.”





850 KİŞİLİK CEZAEVİNDE 1084 KİŞİ KALIYOR!





15 Temmuz darbe girişiminde sonra 100 bin kişi gözaltına alındı, yaklaşık 40 bin kişi tutuklandı. Somut hiç bir delil olmaksızın yapılan hukuksuzluk işlemler Aydın Cumhuriyet Başsavcısının röportajı ile ortaya çıktı. Aydın Başsavcısı Hakan Arslan, Aydın Denge gazetesindeki röportajında zulmün bir başka boyutunu da itiraf etti. Aydın’da bulunan cezaevlerindeki doluluk oranlarını anlatan Arslan, “16 Kasım 2016 tarihi itibariyle Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun kapasitesi 850 kişi, mevcudu bin 84 hükümlü /tutuklu var. Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun kapasitesi 360 kişi, burada da 399 kişi barınıyor. Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapasitesi 42 kişi fakat 68 mevcudu var. 60 mevcutlu Çine Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 40 kişi bulunuyor. Cezaevlerimizin yeterli olmadığı görülüyor. Bakanlığımızın yeni cezaevi yapımı için proje çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu.