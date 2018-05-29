Samanyolu Haber /Spor / Real, kupayı sergileyecek yer bulamıyor /29 Mayıs 2018 19:35

Real, kupayı sergileyecek yer bulamıyor

Avrupa'da rekor üzerine rekor kıran İspanya'nın Real Madrid futbol kulübü, 'büyük' bir sorunla karşı karşıya.

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Kupalarla dolup taşan müzede 13. Şampiyonlar Ligi kupasını sergilemek için yeni alan açmak gerekiyor.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak kurulan ve 1992'den beri UEFA Şampiyonlar Ligi olarak devam eden turnuvayı en çok kazanan takım olan Real Madrid'e müzeler küçük geliyor.

İspanyol devinin geçen cumartesi Liverpool'u yenerek aldığı 13. kupayı müzede koyacak yer kalmadı.

GENİŞLET, GENİŞLET, NEREYE KADAR?

4 yıl önce 10. kupa alındığında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüp müzesinde Şampiyonlar Ligi'ne ayrılan bölümü genişletmişti.

Ama Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünde üst üste 3 kez  Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yeni bir rekora imza atılması hesapları bozdu.

TARAFTARLAR BİR HAFTA BEKLEYECEK

Marca gazetesine göre Perez yeni alan açılması çalışmalarını başlattı, ama 13. kupanın sergilenmesi için en az 1 hafta daha süreye ihtiyaç var.

YAPRAK DÖKÜMÜ MÜ?

Real Madrid'in 6 yıldaki 5. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından takımın iki yıldızı Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in veda sinyali veren açıklamalar yapması ise kupalara yer bulmaktan daha fazla baş ağrıtabilir. Portekizli ve Galli futbol yıldızlarının İngiltere'de Premier Lig'e geri dönecekleri ileri sürülüyor.

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