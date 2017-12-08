Samanyolu Haber /Gündem / Dink Davası'nda 5 tahliye kararı /08 Aralık 2017 17:02

Dink Davası'nda 5 tahliye kararı

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen Şefik Ateş, Hacı Sağlık Şimşek, Ecevit Demir, Emre Cingöz ve Bekir Yokuş cinayet sırasında gözcülük yaptığı iddiasıyla yargılanıyordu.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu, 85 sanıklı davada 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen kişilerin dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri olduğu öğrenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanık katıldı. 4 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.
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