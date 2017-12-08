Dink Davası'nda 5 tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu, 85 sanıklı davada 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen kişilerin dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri olduğu öğrenildi.







İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanık katıldı. 4 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

